«Нет капитуляции». Радикалы пришли громить офис Зеленского в случае зрады
Встреча лидеров «нормандской четверки» завершилась. Путин и Зеленский начали двусторонние переговорыПодробнее
По данным «112.ua», протестующие не хотят, чтобы Зеленский пошел на уступки России и сдал национальные интересы. Они также протестуют из-за разведения войск в Донбассе.
Перед офисом установлена сцена, с которой выступающие скандируют «Нет капитуляции!». Также выступают музыкальные группы.
Полиция сообщила, что акция на улице Банковской проходит без нарушений, установлено несколько десятков рамок, проверяются сумки входящих. На месте находятся нацгвардейцы и спасатели.
По некоторым данным, перед офисом Зеленского собралось около двухсот человека. Отмечается, что в толпе много националистов.
Группа «Рух сопротивления капитуляции» заявила, что, если «красные линии» не будут пересечены, протест прекратят.
«Зеленский наплевал на все предостережения и встречается с Путиным отдельно. Еще больше нас настораживает, что во встрече будут принимать участие представители министерств энергетики», — говорится в сообщении нацболов.
При этом глава МВД Украины Арсен Аваков, который присутствует на переговорах в Париже сообщил прессе, что Зеленский молодец, потому что «не сдается».
«Президент Зеленский молодец. Очень жестко держит позицию. Зрады нету», — сказал он.