Мир 05 февраля 2024, 07:26 «Нет интереса воевать с государствами НАТО». Дипломат опроверг западные прогнозы по России Посол Тарабрин: у России нет интереса воевать с НАТО, она не нападет на Европу Adrian Wyld/Keystone Press Agency/globallookpress

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Россия не планировала воевать со странами коллективного Запада. В этом нет ни геополитического, ни экономического смысла, заявил РИА «Новости» новый посол в Нидерландах, российский постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин.

«Президент России Владимир Владимирович Путин прямо и недвусмысленно заявил: у нашей страны нет интереса воевать с государствами НАТО — нет никаких территориальных разногласий, никакого геополитического или экономического смысла», — сказал он.

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Дипломат исключил нападение на европейские страны как сейчас, так и в будущем. Владимир Тарабрин посоветовал западным странам исходить из объективных обстоятельств — отсутствия интереса в открытом конфликте. По его мнению, вместо этого политики предпочли запугивать своих граждан и поддерживать антироссийскую паранойю. Посол заявил, что таким образом оправдали вливания конфликт на Украине и собственный военно-промышленный комплекс.

Учебный сценарий войны НАТО с Россией разработали в Германии. Эстонский генерал Вейко-Велло Пальм предупредил, что альянс не готов к полномасштабным военным столкновениям.