Мир 26 июня 2023, 10:59 «Нет иллюзий». Военный психоз приблизил Европу к катастрофе Глава МИД Венгрии Сийярто: Европа приблизилась к катастрофе из-за военного психоза РИА «Новости»

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Европа приближается к катастрофе из-за неутихающего военного психоза. Такое заявление сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, написало РИА «Новости».

«Можно было бы предотвратить еще большую беду и спасти много тысяч жизней, но для этого надо было бы вырваться из военного психоза. Но у меня нет иллюзий, что это произойдет на совете глав МИД стран ЕС в Люксембурге», — подчеркнул он.

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Венгрия выступает против отправок оружия Украине. Власти страны указывают, что это лишь затаивает конфликт, а не помогает его урегулировать. Надеяться на скорое завершение конфликта на Украине — наивно, отмечал Сийярто.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также говорил, что киевские власти принимают правила, попирающие права меньшинств и бьющие по нацсообществам. Венгрия пообещала, что не изменит своей позиции по Украине, несмотря на нападки с украинской стороны.

Ранее Министерство иностранных дел Украины обвинило Венгрию в изоляции переданных ей из России военнопленных.