    14 мая 2020, 15:29

    «Нет игр за спиной»: глава МИД Украины ответил на поездку Козака в Берлин

    Алена Макаренко

    Украина заранее знала о поездке замглавы администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин. Поэтому в Киеве не считают визит представителя Кремля в Германию «играми за спиной». Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба, сообщило RNS со ссылкой на «РБК-Украину».

    «У нас с партнерами действует правило — мы ничего не решаем за спиной друг друга. Поэтому ни о каких играх за нашей спиной речь не идет», — отметил он.

    Козак ездил в Берлин для переговоров по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Кулеба полагает, что благодаря этой поездке дело сдвинется с места. Главное, только чтобы была конструктивная взаимность со стороны России.

    Глава МИД Украины поблагодарил Германию за привлечение Москвы к диалогу и поиску конструктива. Кроме того, он пообщался со своим коллегой, министром иностранных дел Хайко Маасом. После этого главы ведомств двух стран предложили представителю МИД России Сергею Лавров присоединиться к переговорам в нормандском формате.

    Ранее Козак назвал переговоры в Германии конструктивными. По его словам, они прошли в деловом ключе.