«Нет игр за спиной»: глава МИД Украины ответил на поездку Козака в Берлин

«У нас с партнерами действует правило — мы ничего не решаем за спиной друг друга. Поэтому ни о каких играх за нашей спиной речь не идет», — отметил он.

Козак ездил в Берлин для переговоров по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Кулеба полагает, что благодаря этой поездке дело сдвинется с места. Главное, только чтобы была конструктивная взаимность со стороны России.

Глава МИД Украины поблагодарил Германию за привлечение Москвы к диалогу и поиску конструктива. Кроме того, он пообщался со своим коллегой, министром иностранных дел Хайко Маасом. После этого главы ведомств двух стран предложили представителю МИД России Сергею Лавров присоединиться к переговорам в нормандском формате.

Ранее Козак назвал переговоры в Германии конструктивными. По его словам, они прошли в деловом ключе.