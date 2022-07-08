Сельхозпроизводители устроили в Нидерландах акцию протеста против разорительных экологических мер правительства. Они выложили тракторами с мигающими фарами призыв о помощи, сообщил Telegram-канал «Sputnik Казахстан».

«Нет фермеров — нет еды! Помогите», — «написали» участники акции.

Около 200 тракторов пригнали в поле, расставили в нужном порядке и зажгли фары.

Правительство Нидерландов планирует ограничить выбросы азота в окружающую среду и сократить количество нитратов, которые использует сельское хозяйство. По информации НТВ, это приведет к сокращению поголовья скота и банкротству трети предприятий отрасли. Сельхозпроизводители вышли на акции протеста. Они перекрыли некоторые улицы и подъезды к магазинам, чтобы убедить власти не принимать новые экологические меры.