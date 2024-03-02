Важное 02 марта 2024, 19:17 «Нет единой власти». Захарова указала на разногласия в правительстве ФРГ Захарова: беседа о Крымском мосте вскрыла отсутствие единой власти в Германии РИА «Новости»

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Заявления от немецких властей по поводу аудиозаписи разговора военных ФРГ о планах атаки на Крымский мост носят чудовищно разнонаправленный характер. Внимание на это обратила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Канцлер Олаф Шольц обещает разобраться, а заместитель председателя комитета бундестага по контролю за разведкой Родерих Кизеветтер не видит ничего плохого в провале немецкой контрразведки и военных», — написала она.

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Она напомнила, что Минобороны ФРГ анонимно через слив в агентства DРА признали, что разговор немецких военных о планах атаки на Крымский мост перехватили. По мнению Захаровой, это безответственно.

Все эти факты указывают на то, что в Германии нет единой власти. У властей и народа нет «ответственности друг перед другом и обратной связи», что является прямым доказательством отсутствия демократии в стране.

Захарова также отметила, что немецкие СМИ активно поддерживают иллюзию народной демократии, поэтому искажается вся информация. В свете последних событий у немцев появился уникальный шанс «спасти самих себя» и добиться от властей прямого разговора о том, что происходит в Германии, отметила представитель МИД.

Аудиозапись переговоров немецких офицеров опубликовала главный редактор RT Маргарита. Немецкие СМИ назвали ее подлинной.