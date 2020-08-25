СК Белоруссии опубликовал видеоролик с протестов в Гомеле, которые прошли 9 августа — в день выборов президента республики. На кадрах видно, как мужчина подбежал к правоохранителю и распылил ему в лицо какое-то вещество, а затем несколько раз ударил.

Ролик опубликовали на официальном сайте Следственного комитета республики. По данным СК, 9 августа около 22:00 в районе площади Ленина в Гомеле неизвестный мужчина подбежал к одному из сотрудников ОМОН и распылил ему в лицо какой-то газ. Затем нападавший несколько раз ударил правоохранителя и убежал.

Позже мужчину задержали. Его обвинили в применении насилия в отношении сотрудников ОВД в целях воспрепятствования их законной деятельности. Нападавший задержан и находится под стражей, следователи продолжают расследование.

Сам мужчина признался, что «совершил ошибку». Он объяснил, что напал на правоохранителя из-за своих эмоций и «какого-то первобытного страха». Он заявил, что раскаивается и извиняется перед всеми сотрудниками.При этом в ответ на вопрос о своем будущем задержанный не смог ответить ничего конкретного — он сказал, что у него, «возможно, нет будущего вообще».