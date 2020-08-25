«Нет будущего вообще». Напавший на сотрудника ОМОН при протестах в Гомеле раскаялся в преступлении — видео
Ролик опубликовали на официальном сайте Следственного комитета республики. По данным СК, 9 августа около 22:00 в районе площади Ленина в Гомеле неизвестный мужчина подбежал к одному из сотрудников ОМОН и распылил ему в лицо какой-то газ. Затем нападавший несколько раз ударил правоохранителя и убежал.
Позже мужчину задержали. Его обвинили в применении насилия в отношении сотрудников ОВД в целях воспрепятствования их законной деятельности. Нападавший задержан и находится под стражей, следователи продолжают расследование.
Сам мужчина признался, что «совершил ошибку». Он объяснил, что напал на правоохранителя из-за своих эмоций и «какого-то первобытного страха». Он заявил, что раскаивается и извиняется перед всеми сотрудниками.При этом в ответ на вопрос о своем будущем задержанный не смог ответить ничего конкретного — он сказал, что у него, «возможно, нет будущего вообще».