«Несусветная глупость». Джабаров прокомментировал заявление о «причастности» России к беспорядкам в США

«Честно говоря, несусветная глупость. Все-таки это политик с большим стажем, как можно такие вещи говорить? Сваливать все, что плохое происходит в Америке, на Россию, — это становится даже неприлично. Я думаю, что зрелые, грамотные американцы, конечно, в этом разберутся», — заявил Джабаров.

Он также отметил, что Райс в очередной раз педалирует тему российского «вмешательства». Однако сейчас эта схема не работает. Так как все уже понимают, что проблемы Америки в самой Америке, и никто сторонний в них не виноват.