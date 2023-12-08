08 декабря 2023, 08:09
Неспособность выхода на старые границы с Россией осознали на Украине
Эксперт Бондаренко: план Украины по границам 1991 года приведет к катастрофе
Если Украине не реализует план по выходу к границам 1991 года, то это приведет страну к катастрофе. Такое мнение выразил украинский политолог и руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью на Youtube-канале «Да это так».
Он отметил, что как такового плана по выходу на границы 1991 года с Россией не было. Появлялись общие лозунги и фразы относительно того, но большое ничего.
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«Но это не план — это лозунг, это призыв. Если этот лозунг будет невоплотим, это будет катастрофическим для Украины», — сказал Бондаренко.
По его словам, Украину ждет депопуляция, раскол нации и потеря территорий. Эти события будут десятилетиями «аукаться» республике, резюмировал Бондаренко.
О грядущей катастрофе на Украине говорил и бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. По его словам, она наступит в следующем году, если США прекратят помогать стране.
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