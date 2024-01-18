Мир 18 января 2024, 09:44 Неспособность вести бои без прямого участия НАТО признали на Украине Бывший украинский посол Чалый: Киев не справится с Россией без участия НАТО РИА «Новости»

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Украина не в состоянии вести конфликт с Россией без прямого участия армии НАТО. Такое мнение выразил экс-посол республики в Соединенных Штатах в интервью YouTube-каналу Obozrevatel.

«На нашей стороне уже должны быть страны НАТО. Не просто помощью, а участием в войне. Именно это может положить конец войне в Европе», — подчеркнул политик.

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Чалый заверил, что Вооруженные силы Украины не могут самостоятельно вести конфликт «на истощение» с Россией, чего ждет от них Запад. Республика в разы уступает РФ по числу населения. Украина не в состоянии перенести свои предприятия на места, которые не смогут достать российские ракеты.

Президент республики Владимир Зеленский пожаловался, что во всем мире нет ресурсов военно-промышленного комплекса, которые помогли бы стране выдержать борьбу с российской армией. В ЕС начался аудит предоставленных Украине вооружений. Причиной мероприятия послужили заявления, что некоторые страны сделали гораздо меньшей вклад, чем от них ожидали.