10 мая 2023, 15:53
Неспособность Украины ударить по Крыму связали с мощью российской ПВО
MWM: Украина не смогла успешно ударить по Крыму из-за мощной российской ПВО
Украинские ракеты «Гром-2» не смогли нанести успешный удар по Крыму из-за неспособности уклониться от российских зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом сообщили в американском журнале Military Watch.
По словам журналистов, «Гром-2» поступили на вооружение Украины в середине 2010-х годов после многочисленных задержек. Их назвали стандартными баллистическими ракетами XXI века.
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Подобные снаряды уязвимы перед современным российскими средствами противовоздушной обороны, отметили в статье. Киевский режим не смог разработать подобные характеристики для своего типа оружия. Поэтому ракеты не ударили по Крыму и не обошли многоступенчатую систему ПВО полуострова, состоящую из трех единиц С-400.
«Системы большой дальности способны обеспечить более полудюжины уровней обороны с использованием нескольких взаимодополняющих классов ракет с различными дальностями и характеристиками», — уточнили в публикации.
Не только С-400 работает на защиту Крыма. Обозреватели подчеркнули, что комплексы поддерживают системы ПВО С-300ПМ и «Панцирь», а также «Искандер», «Бастион» и три полка истребителей.
Российская система ПВО 6 мая перехватила в небе над Крымом баллистическую ракету ВСУ. Ее запустили с помощью украинского оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром-2».
США
Крым
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Украина
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