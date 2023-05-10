Мир 10 мая 2023, 15:53 Неспособность Украины ударить по Крыму связали с мощью российской ПВО MWM: Украина не смогла успешно ударить по Крыму из-за мощной российской ПВО РИА «Новости»

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Украинские ракеты «Гром-2» не смогли нанести успешный удар по Крыму из-за неспособности уклониться от российских зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом сообщили в американском журнале Military Watch.

По словам журналистов, «Гром-2» поступили на вооружение Украины в середине 2010-х годов после многочисленных задержек. Их назвали стандартными баллистическими ракетами XXI века.

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Подобные снаряды уязвимы перед современным российскими средствами противовоздушной обороны, отметили в статье. Киевский режим не смог разработать подобные характеристики для своего типа оружия. Поэтому ракеты не ударили по Крыму и не обошли многоступенчатую систему ПВО полуострова, состоящую из трех единиц С-400.

«Системы большой дальности способны обеспечить более полудюжины уровней обороны с использованием нескольких взаимодополняющих классов ракет с различными дальностями и характеристиками», — уточнили в публикации.

Не только С-400 работает на защиту Крыма. Обозреватели подчеркнули, что комплексы поддерживают системы ПВО С-300ПМ и «Панцирь», а также «Искандер», «Бастион» и три полка истребителей.

Российская система ПВО 6 мая перехватила в небе над Крымом баллистическую ракету ВСУ. Ее запустили с помощью украинского оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром-2».