Мир 02 января 2024, 07:50 Неспособность производить порох признали на Украине Экс-замминистра Тука сообщил о неспособности Украины производить порох РИА «Новости»

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Оборонная промышленность Украины в настоящее время неспособна производить порох в достаточных масштабах. Об этом в эфире телеканала «Прямой» сообщил бывший заместитель министра по делам внутренне перемещенных лиц и временно оккупированных территорий Георгий Тука.

«Вроде бы такая элементарная вещь, как порох, для нашего ВПК оказалась совершенно сверхсложной», — сказал он.

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Тука объяснил, что это вещество является базовой составляющей для артиллерийских снарядов и патронов для стрелкового оружия.

«Но самая печальная ситуация именно с артиллерийским порохом, полноценное производство в настоящее время полностью невозможно», — добавил экс-замминистра.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что оборонно-промышленные компании в стране готовы увеличить объемы выпуска вооружений, писал RT.

При этом авиаудары со стороны российской армии вынудили киевский режим перенести часть производства в подземные комплексы.