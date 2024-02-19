Мир 19 февраля 2024, 11:54 Неспособность обслуживать много истребителей разных типов признали на Украине Игнат: Украина не сможет поставить на вооружение разные типы истребителей Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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Украина не в состоянии поставить на вооружение сразу большое количество разных типов истребителей. Об этом заявил советник командования ВВС республики Юрий Игнат. Его процитировало РИА «Новости».

«Мы не сможем очень много самолетов разных типов ставить на вооружении, обслуживать их, обучать пилотов», — указал он в эфире всеукраинского телемарафона.

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Для Украины это будет непросто. Поэтому руководство страны решило сосредоточиться на конкретных истребителях — американских F-16. По его словам, на Украине уже работают над адаптацией инфраструктуры под эти воздушные суда. Но для качественной подготовки должны пройти годы.

На сегодня авиация украинских воздушных сил состоит из самолетов советского производства 1970-х годов выпуска. Они устарели не только морально, но и физически, добавил Игнат.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, что отечественные сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31 доставили немало проблем ВСУ. Они могут не только нести ракеты «Кинжал», но и неуязвимы перед системами противовоздушной обороны.