Несовершеннолетнюю из Мексики посадили в тюрьму за побег со свадьбы

Школьница из Мексики сбежала со свадьбы. За это девочка угодила в тюрьму. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на New York Post.

Ситуация произошла в мексиканском штате Герреро. 14-летнюю девочку заставили выйти замуж за незнакомца. За брак семье школьницы заплатили 9300 долларов. Однако девочка перед вступлением в брак сбежала из дома и осталась жить у своего 15-летнего друга.

«Девочку не интересовала свадьба. Она просто хотела сохранить свою свободу, жизнь и безопасность», — прокомментировал правозащитник Абель Баррера.

Полицейские обнаружили девочку и отправили ее в тюрьму. Решить вопрос и освободить девочку удалось лишь благодаря вмешательству полицейских штата.