Несовершеннолетняя россиянка пропала в Мексике

Поиск 15-летней девочки ведет прокуратура мексиканского штата Халиско.

«Посольство РФ в курсе ситуации, оказывает содействие в поиске, как и почетный консул РФ в Гвадалахаре (столице Халиско — прим. ред.)», — об этом сообщили ТАСС в российском консульстве в Мехико.

По данным прокуратуры, в последний раз ребенка видели в муниципалитете Тлахомулько-де-Суньига, который находится рядом с Гвадалахарой. Никаких других подробностей не приводится.

В конце декабря правоохранители в Германии во время задержания обвиняемого в педофилии немца обнаружили и освободили 15-летнего мальчика, который пропал без вести два с половиной года назад. Позже полиции удалось установить, что все это время ребенок находился в чулане у преступника.