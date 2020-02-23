Несовершеннолетняя россиянка пропала в Мексике
В Мексике ведутся поиски несовершеннолетней россиянки. Ребенок пропал 17 февраля и о ее месте нахождения до сих пор ничего не известно. Об этом сообщила газета El Universal.
Поиск 15-летней девочки ведет прокуратура мексиканского штата Халиско.
«Посольство РФ в курсе ситуации, оказывает содействие в поиске, как и почетный консул РФ в Гвадалахаре (столице Халиско — прим. ред.)», — об этом сообщили ТАСС в российском консульстве в Мехико.
По данным прокуратуры, в последний раз ребенка видели в муниципалитете Тлахомулько-де-Суньига, который находится рядом с Гвадалахарой. Никаких других подробностей не приводится.
В конце декабря правоохранители в Германии во время задержания обвиняемого в педофилии немца обнаружили и освободили 15-летнего мальчика, который пропал без вести два с половиной года назад. Позже полиции удалось установить, что все это время ребенок находился в чулане у преступника.