Несовершеннолетнего взломщика Twitter арестовали в США. Он недавно окончил школу, но судить его будут как взрослого

В США арестовали 17-летнего подростка, которого обвиняют в организации крупнейшей хакерской атаки на социальную сеть Twitter. Ему выдвинули обвинения по 30 пунктам и, несмотря на возраст, будут судить как совершеннолетнего преступника.

Во время хакерской атаки на Twitter злоумышленники взломали десятки аккаунтов знаменитостей. В их числе — Илон Маск, Джо Байден, Барак Обама и Билл Гейтс. От их имени хакеры опубликовали призыв «удвоить биткоины»: тем, кто переведет на указанный адрес криптовалюту, она якобы вернется в двойном размере. В результате взломщик смог заработать более 100 тысяч долларов.

17-летнего подростка называют «мозгом» операции. Его обвинили по 30 пунктам, в числе которых взлом, организованное мошенничество и преступное использование личной информации.

В окружной прокуратуре Хиллсборо-Каунти отметили, что в случае кражи биткоины трудно отследить и вернуть.

«Эти преступления совершались с использованием имен знаменитостей, но главными жертвами стали не они. Это мошенничество совершалось против простых американцев по всей стране, в том числе и здесь, во Флориде. Это крупное преступление было спланировано прямо у нас под носом, и мы не потерпим этого», — подчеркнул прокурор Уоррен. Его слова процитировала русская служба «Би-би-си».

Он подчеркнул, что подростка удалось поймать благодаря слаженным действиям ФБР, Министерства юстиции и спецслужб нескольких штатов. В результате 17-летнего юношу, который проживает в штате Флорида, будут судить не по федеральным законам, а по закону штата — он позволяет предъявить арестованному обвинения как взрослому.

Ранее стало известно, что вместе с подростком задержали еще двоих участников хакерской атаки.