Несовершеннолетнего взломщика Twitter арестовали в США. Он недавно окончил школу, но судить его будут как взрослого
Во время хакерской атаки на Twitter злоумышленники взломали десятки аккаунтов знаменитостей. В их числе — Илон Маск, Джо Байден, Барак Обама и Билл Гейтс. От их имени хакеры опубликовали призыв «удвоить биткоины»: тем, кто переведет на указанный адрес криптовалюту, она якобы вернется в двойном размере. В результате взломщик смог заработать более 100 тысяч долларов.
17-летнего подростка называют «мозгом» операции. Его обвинили по 30 пунктам, в числе которых взлом, организованное мошенничество и преступное использование личной информации.
В окружной прокуратуре Хиллсборо-Каунти отметили, что в случае кражи биткоины трудно отследить и вернуть.
«Эти преступления совершались с использованием имен знаменитостей, но главными жертвами стали не они. Это мошенничество совершалось против простых американцев по всей стране, в том числе и здесь, во Флориде. Это крупное преступление было спланировано прямо у нас под носом, и мы не потерпим этого», — подчеркнул прокурор Уоррен. Его слова процитировала русская служба «Би-би-си».
Он подчеркнул, что подростка удалось поймать благодаря слаженным действиям ФБР, Министерства юстиции и спецслужб нескольких штатов. В результате 17-летнего юношу, который проживает в штате Флорида, будут судить не по федеральным законам, а по закону штата — он позволяет предъявить арестованному обвинения как взрослому.
Ранее стало известно, что вместе с подростком задержали еще двоих участников хакерской атаки.