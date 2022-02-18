Несостоявшееся «российское вторжение» на Украину породило новые мемы

Несостоявшееся «нападение» России на Украину породило множество мемов в социальных сетях. «360» собрал несколько опубликованных шуток.

Пользователи Сети проявили фантазию и записали забавные видеоролики, в которых пошутили о «вторжении», которого не произошло.

«Я вот лично думал, мосты в Киеве отремонтируют, дороги сделают… Неужели это все опять откладывается?.. Было сказано 16-го числа, мы ждали, купили цветы», — иронизировал один автор.

«Народ, ответьте, пожалуйста, кто записался на февральское вторжение на Украину на „Госуслугах“, почему не приходит СМС-подтверждение?» — задал риторический вопрос другой.

Некоторые просто спросили, состоялось ли «вторжение», а то они немного заработались и не успевали следить за информацией.

В одном из Telegram-каналов выложили отрывок из американского мультсериала «Гриффины», в котором, оказывается, уже высмеивали западную истерию.

А в сообществе «112 Украина» опубликовали даже шуточный репортаж с места событий, в котором журналист и очевидцы активно следят за тем, как «ничего не произошло».