Раненый медведь из Диксона начал вести себя активнее | 360°

Мир 13 сентября 2022, 14:32 Поделиться Telegram

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Viber Раненый медведь из Диксона начал вести себя активнее Директор зоопарка Акулова заявила, что раненый медведь из Диксона пошел на поправку

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Раненый медведь из Диксона начал идти на поправку. Об этом в своем Telegram-канале сообщила генеральный директор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова.

Состояние белого медведя постепенно стабилизируется, а животное идет на поправку, добавила Акулова.

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«Несмотря на все неутешительные прогнозы, мишка ведет себя заметно активнее», — отметила она.

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Медведя обнаружили на острове Диксон несколько дней назад. У животного нашли десятки ранений самодельной картечью, сломанные ребра, перелом позвонка, контузию спинного мозга и миелопатию. От масштаба полученных ран белого медведя хотели усыпить, но пришли к решению, что животное нужно лечить. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале.

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