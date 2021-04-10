Несмотря на смерть принца Филиппа, в Ирландии продолжились беспорядки. Видео и фото

В протестантских общинах Северной Ирландии продолжаются волнения, которые уже назвали самыми крупными за последние 23 года. В результате стычек с противниками Brexit пострадали 74 офицера полиции и служебная собака. Несмотря на призывы к спокойствию после объявления о смерти герцога Эдинбургского, на улицах все еще тревожно.

Стражей правопорядка продолжают забрасывать камнями и бутылками с коктейлями Молотова, сообщает Sky News. Замечено, что в беспорядках участвуют дети 12-13 лет. Обвинения в участии в массовых беспорядках были предъявлены двум мужчинам 24 и 32 лет. Последний хранил самодельную бомбу с зажигательной смесью. В районе лоялистов в Тайгре-Бэй была замечена горящая машина.

Полиция призвали всех общественных деятелей использовать свое влияния, чтобы уговорить молодежь не совершать преступления. Через несколько часов после смерти принца Филиппа в западном Белфасте появились плакаты с призывами остановить насилие.

Но в северном Белфасте полиция продолжает разгонять десятки молодых людей, которые в балаклавах забрасывали их кирпичами и бутылками. Они подожгли машину и потребовали, чтобы журналисты покинули район.

Принц Филипп, герцог Эдинбургский, умер 9 апреля в 99 лет. Он прожил с королевой Великобритании Елизаветой II 75 лет.