Берлин заинтересован в «хотя бы разумных» отношениях с Москвой, несмотря на Навального

Берлин заинтересован в хороших или «хотя бы разумных» отношениях с Москвой, несмотря на ситуацию, которая в конце лета произошла с Алексеем Навальным. Такое мнение высказал глава МИД Германии Хайко Маас.

Так немецкий министр оценил заявления политиков и экспертов о том, что случай с Навальным может заморозить двусторонние отношения Германии и России.

«Как бы то ни было, случившееся с Алексеем Навальным не меняет географии, и поэтому не меняет нашей принципиальной заинтересованности в хороших или хотя бы разумных взаимоотношениях с Россией», — заявил Маас в интервью РИА «Новости».

За прошедшие годы Германия приложила немало усилий ради поддержания отношений с Россией, добавил глава немецкого МИДа.

Масс отметил, что общества России и Германии поддерживают тесные связи. По его словам, существует живой обмен на уровне гражданского общества, между студентами, деятелями искусства, учеными, в сфере экономики.

При этом министр добавил, что межгосударственные отношения «страдают» из-за ряда происшествий, среди которых хакерская атака на Бундестаг в 2015 году и убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине. В указанных выше случаях Германия заявляет о причастности российской стороны. Москва, в свою очередь, эти обвинения отвергает.

Ранее министры иностранных дел стран Европейского союза поддержали инициативу Германии и Франции ввести санкции против России из-за ситуации с Навальным.

Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву утром 20 августа. Экипаж экстренно посадил самолет в Омске, и мужчину отвезли в реанимацию. Через два дня семья перевезла его в берлинскую клинику «Шарите». Позже правительство Германии заявило, что в организме Навального нашли следы боевого яда «Новичок», и призвало Москву прояснить ситуацию.