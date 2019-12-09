«Нескончаемый гопак на граблях». Экс-депутат Рады отреагировал на встречу Путина и Зеленского

«Минское соглашение является фундаментом. Если кто-то попытается переписать, переставить очередность выполнения пунктов, это будет уже „Минск-3“. И так каждый раз. На памяти Путина, это уже второй президент Украины. Придет третий когда-нибудь и тоже скажет: „А я не подписывал! Надо переписать“. И будет нескончаемый гопак на граблях. Так что это фундамент», — пояснил Олейник.

По мнению экс-депутата, в настоящее время лидеру Украины не удастся изменить условия. Политик подчеркнул, что решение России поддержат Франция и Германия.

«Думаю, Меркель, Макрон понимают, в какой тупик зашла украинская власть. Вместо того, чтобы вести переговоры напрямую они все время соседей вовлекают. Как будто, если есть конфликт в семье, вы бегаете к соседям: „А скажите что-нибудь супруге!“. Они устали, они поняли, что от этого надо уходить», — уточнил Олейник.

Бывший депутат убежден, что президенты примут окончательное решение о временных поставках газа через Украину.

«Электорат в Германии такой, что если где-то будет сбой, то он Меркель не простит никогда. Вопрос поставок газа может звучать вторым, третьим, но он ближе к телу и будет главным. Любой результат, с которым приедет Зеленский будет зрада (предательство — НСН). Даже если не будет результата. Недодавил, не нажал на Путина, был слаб. Это будет зрада», — добавил Олейник.