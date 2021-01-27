Несколько землетрясений подряд произошли в Испании. Видео

Самые ощутимые подземные толчки были зафиксированы во вторник вечером. По данным сейсмологов, один из эпицентров землетрясений находился в 11 километрах от города Гранада.

«Несколько землетрясений потрясли Гранаду снова сегодня ночью… Сейчас надо сохранять спокойствие и следовать указаниям экстренных служб. Будем верить, что скоро все вернется в норму», — написал премьер страны Педро Санчес на своей странице в Twitter.

Более того, мэр Гранады Луис Сальвадор назвал ситуацию тревожной, но также призвал сохранять спокойствие, передает телеканал TVE. Пока сведения о пострадавших и разрушениях не поступали.

В соцсетях испанцы начали выкладывать видео. На одном их них можно заметить, как трясется комната. На другом — рушится потолок. Многие люди вышли на улицу, чтобы стать жертвами обрушения.

Накануне геологическая служба США сообщила о землетрясении магнитудой 5,1 в Папуа — Новой Гвинее. Подземные толчки были зафиксированы на глубине 35 километров.