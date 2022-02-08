Несколько занятых на стройке АЭС в Бангладеш россиян умерли друг за другом

В Бангладеш расследуют причины гибели нескольких россиян, работавших на строящейся АЭС «Руппур». В Росатоме заявили, что госкорпорация сотрудничает со следственной группой, устанавливающей причины каждого случая смерти, передало РИА «Новости».

В Росатоме выразили сожаления в связи со спекуляциями в соцсетях и СМИ по поводу смертей россиян. Выдвигаются разные версии, но говорить о причинах гибели можно будет только по результатам расследования.

В госкорпорации также выразили соболезнования семьям погибших. В Росатоме пообещали принять все меры для того, чтобы не допустить повторения таких трагедий в будущем.

Агентство United News of Bangladesh ранее сообщило, что за последние 11 дней один за другим умерли пять россиян, работавших на стройке АЭС «Руппур». Двое из них скончались в больнице в районе Ишварди. Сначала, 28 января, туда госпитализировали 44-летнего мужчину, который впоследствии умер. Затем, 5 февраля, туда же доставили 48-летнего инженера-механика, которому резко стало плохо, его тоже не спали. Еще один 40-летний россиянин умер во сне 2 февраля. 59-летний россиянин, работавший на компанию-субподрядчика, умер 5 февраля рядом со своей квартирой в здании, где проживают строители. А 6 февраля в квартире обнаружили мертвым 45-летнего россиянина.

В полиции Ишварди сообщили UNB, что по итогам вскрытия тел погибших ничего подозрительного не обнаружили. При этом правоохранители якобы установили, что один из россиян употреблял наркотики, а другой страдал заболеванием сердца, передала «Газета.ru».