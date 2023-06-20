Мир 20 июня 2023, 02:20 Несколько взрывов прозвучали в Запорожье Член ВГА Рогов: взрывы прогремели в Запорожье Соцсети

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Серия взрывов прогремела в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье. Об этом сообщил в Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В час ночи во временно оккупированном нацистами городе Запорожье прозвучала серия взрывов», — написал он.

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При этом Рогов пообещал позже поделится подробностями.

Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины. Сирены включили в контролируемых украинскими силами районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее стало известно, что власти контролируемого киевским режимом Запорожья стали расправляться с мирными жителями. По словам Рогова, всех неугодных объявили шпионами и насильно мобилизовали на фронт.

Ранее стало известно о пожаре в складском помещении после взрыва в восточной части Харькова. Также по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Гражданам рекомендовали укрыться в безопасных местах.