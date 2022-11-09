Несколько взрывов прозвучало в Николаеве | 360°

Мир 09 ноября 2022, 10:14 Несколько взрывов прозвучало в Николаеве Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве РИА «Новости»

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В Николаевской области Украины объявили воздушную тревогу. По данным местного издания «Общественное», в Николаеве слышны звуки взрывов.

Ранее глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил о повреждениях объекта промышленной инфраструктуры в Николаевском районе. О чем именно идет речь, он не уточнил, сообщил ТАСС.

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С 10 октября ВС РФ начали наносить массированные удары по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. По данным исполнительного директора украинского энергохолдинга «ДТЭК» Дмитрия Сухарука, в стране уже израсходовали большую часть имевшихся ресурсов для восстановления энергосистемы, теперь есть серьезные сложности с покупкой нужных запчастей.

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В минувшее воскресенье замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что в Киеве будут продолжать проводить веерные отключения света, чтобы стабилизировать энергосистему столицы страны.