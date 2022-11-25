Мир 25 ноября 2022, 08:54 Несколько взрывов прогремело в пригороде Запорожья Украинские власти заявили о взрывах в пригороде Запорожья РИА «Новости»

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Несколько взрывов прозвучали утром 25 ноября в пригороде подконтрольного Украине города Запорожье. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава местной администрации Александр Старух.

Никаких подробностей чиновник не привел, отметив, что все обстоятельства выясняются.

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Местное издание «Страна.ua» в своем Telegram также сообщило о взрыве в Запорожье. Авторы сообщения отметили, что в соцсетях появились данные о попадании в объект инфраструктуры. Эти данные пока не подтвердили.

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Ранее в городе, а также Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу.