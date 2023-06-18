Мир 18 июня 2023, 02:53 Несколько взрывов прогремело в Кривом Роге — СМИ «Зеркало недели»: в Кривом Роге в Днепропетровской области прозвучало несколько взрывов РИА «Новости»

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Несколько мощных взрывов прогремело в украинском городе Кривой Рог в Днепропетровской области. Об этом сообщил местный Telegram-канал «Зеркало недели».

«Кривой Рог. Мощные взрывы. Ждем официальную информацию», — сказано в сообщении.

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Согласно данным онлайн-карты воздушных тревог, взрывы связаны с работой систем ПВО. Сирены сейчас звучат не только в Днепропетровской области, но также на подконтрольной Украине части Херсонской области.

Жителей просят оставаться в укрытии. Отмечается, что в ряде украинских областей ожидается атака беспилотников «Герань».

В пятницу, 16 июня, воздушную тревогу объявили в Киеве прямо во время визита делегации ЮАР с президентом Сирилом Рамафосой. Как сообщили местные издания, в столице прогремело несколько взрывов. При этом пресс-секретарь президента ЮАР написал, что кроме рева сирены в городе было тихо и мирно, он назвал предполагаемую атаку неправдоподобной.