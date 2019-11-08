  • Несколько взрывов прогремело в кафе Бишкека. Видео

    08 ноября 2019, 11:24

    Александра Ломейко

    Три громких хлопка раздалось в центре Бишкека. Взрывы произошли в местном кафе. После этого оно загорелось. Предварительно установлено, что есть пострадавшие.

    Взорвалось заведение, расположенное на пересечении улиц Чуй и Эркиндик, сообщило РИА «Новости».

    Хлопок газа раздался в жилом доме в Калмыкии

    Подробнее

    Пожар начался в точке фастфуда «Антошка», уточнил Sрutnik. На место ЧП уже выехали спасатели.

    По имеющимся данным, пострадавших увезли на спецмашине ГУОБДД. Их число не уточняется. Информации о погибших нет.