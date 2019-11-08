Несколько взрывов прогремело в кафе Бишкека. Видео
Три громких хлопка раздалось в центре Бишкека. Взрывы произошли в местном кафе. После этого оно загорелось. Предварительно установлено, что есть пострадавшие.
Взорвалось заведение, расположенное на пересечении улиц Чуй и Эркиндик, сообщило РИА «Новости».
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Пожар начался в точке фастфуда «Антошка», уточнил Sрutnik. На место ЧП уже выехали спасатели.
По имеющимся данным, пострадавших увезли на спецмашине ГУОБДД. Их число не уточняется. Информации о погибших нет.