Несколько взрывов прогремело в кафе Бишкека. Видео

Три громких хлопка раздалось в центре Бишкека. Взрывы произошли в местном кафе. После этого оно загорелось. Предварительно установлено, что есть пострадавшие.

Взорвалось заведение, расположенное на пересечении улиц Чуй и Эркиндик, сообщило РИА «Новости». Хлопок газа раздался в жилом доме в Калмыкии Подробнее Пожар начался в точке фастфуда «Антошка», уточнил Sрutnik. На место ЧП уже выехали спасатели. По имеющимся данным, пострадавших увезли на спецмашине ГУОБДД. Их число не уточняется. Информации о погибших нет.