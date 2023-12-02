02 декабря 2023, 03:55
Несколько взрывов прогремело в Днепропетровске на Украине
УНИАН: в Днепропетровске прозвучали взрывы
Серия взрывов прозвучала в Днепропетровске на Украине. Об этом написало местное агентство УНИАН.
«Сообщается о взрывах в Днепрропетровске», — сказано в сообщении.
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Других подробностей агентство не привело. Местные власти тоже не прокомментировали происшествие.
По данным онлайн-карты воздушных тревог, в регионе сейчас гудят сирены. Также тревогу объявили в Кировоградской и Николаевской областях.
Сообщения о взрывах на Украине поступают каждый день. В ночь на 30 ноября взрывы прогремели в Киевской, Полтавской, Днепропетровской и Одесской областях.
За день до этого, 29 ноября, взрывы были слышны в подконтрольном украинским властям городе Херсоне.
Взрывы
Украина
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