Мир 02 декабря 2023, 03:55 Несколько взрывов прогремело в Днепропетровске на Украине УНИАН: в Днепропетровске прозвучали взрывы РИА «Новости»

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Серия взрывов прозвучала в Днепропетровске на Украине. Об этом написало местное агентство УНИАН.

«Сообщается о взрывах в Днепрропетровске», — сказано в сообщении.

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Других подробностей агентство не привело. Местные власти тоже не прокомментировали происшествие.

По данным онлайн-карты воздушных тревог, в регионе сейчас гудят сирены. Также тревогу объявили в Кировоградской и Николаевской областях.

Сообщения о взрывах на Украине поступают каждый день. В ночь на 30 ноября взрывы прогремели в Киевской, Полтавской, Днепропетровской и Одесской областях.

За день до этого, 29 ноября, взрывы были слышны в подконтрольном украинским властям городе Херсоне.