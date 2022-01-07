Несколько взрывов прогремело в одном из дворов Алма-Аты

Около трех взрывов прогремело сегодня в одном из дворов в Турксибском районе Алма-Аты. После в воздухе возник резкий химический запах, сообщил «Sputnik Казахстан».

По данным издания, взрывы произошли в районе пересечения улицы Толстого и улицы Чернышевского. Информации о пострадавших нет.

Корреспондент «Sputnik Казахстан» уточнила, что не видела, как произошли взрывы, только слышала. После случившегося во дворе, где это произошло, начали бегать люди. Она закрыла жалюзи, отошла от окна и выключила свет.

Ранее военные по громкой связи предупредили о том, что в скором времени на центральной площади Алма-Аты начнется зачистка, сообщило РИА «Новости». Находящимся там людям дали 10 минут, чтобы покинуть ее.

Митинги, переросшие в беспорядки, продолжаются в Казахстане уже четвертый день подряд. Президент республики сегодня выступил с новым обращением к населению, заявив, что Алма-Ату пытались захватить 20 тысяч боевиков. Он дал приказ правоохранителям и военным стрелять на поражение по террористам без предупреждения.