Мир 02 января 2024, 16:15 Несколько взрывов прогремели в Литве LRT: многоквартирный дом загорелся в Вильнюсе после нескольких взрывов Unsplash

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В Вильнюсе загорелся многоквартирный пятиэтажный дом после нескольких взрывов. Об этом сообщил портал LRT.

Представители Департамента противопожарной охраны и спасения отметили, что точную природу взрывов установить пока что не удалось. Спасатели начали эвакуировать жильцов, в больницы отвезли четырех пострадавших.

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По предварительной информации, в жилом комплексе загорелись четыре квартиры. Жильцы рассказали, что перед распространением огня слышали несколько взрывов.

Пожарные прибыли на место происшествия, однако их действия осложнило сильное задымление. К зданию пригнали восемь автоцистерн, также задействовали четыре экипажа полиции.

Местный оператор энергоснабжения уточнил, что дом запитан бытовым газом, около шести месяцев назад газовые системы прошли регламентную проверку, добавил News.ru.

Ранее взрыв газа произошел в доме в Томской области, пострадала женщина.