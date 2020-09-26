Несколько тысяч протестующих в Иерусалиме потребовали отставки правительства. Видео

Около резиденции израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху в Иерусалиме, несмотря на ужесточенный карантин, собрались несколько тысяч протестующих. Они потребовали отставки правительства страны и его главы.

Как сообщило государственное израильское радио Kan, митинги проходят и в других городах Израиля «в соответствии с требованиями Минздрава». Правительство с 25 сентября разрешило проводить демонстрации только на открытых площадках. в них могут участвовать не более 20 человек, которые не должны отходить от дома на расстоянии не более километра.

Кнессет принял поправки только в первом чтении, поэтому сейчас действует предписание по карантину от 18 сентября. Оно разрешает участвовать в акциях протеста за пределами километровой зоны от места проживания.

Утром полиция не разрешала демонстрантам въезжать в Иерусалим, но затем открыла дороги.

«Полиция будет во время акций протеста следить за выполнением правил, касающихся предотвращения скопления людей, соблюдения дистанции в два метра и обязательного наличия защитной маски», — добавили в пресс-службе.

В Израиле штраф за отсутствие средств индивидуальной защиты и превышение дальности удаления от дома составляет 500 шекелей (11 061 рубля). За превышение числа участников акции придется заплатить вдвое больше. Ежедневно полицейские выписывают тысячи штрафов.

В Лондоне состоялась акция протеста против карантинных мер правительства, на которую вышли 10-15 тысяч человек. Демонстрация закончилась столкновениями с полицией.