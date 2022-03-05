Сильный лесной пожар вспыхнул в Южной Корее неподалеку от атомной электростанции. Местные власти эвакуировали несколько тысяч жителей из близлежащих населенных пунктов.

Огонь вспыхнул возле холма в провинции Северный Кенсан, которая расположена в 330 километрах от Сеула, уточнило агентство Yonhap. Пожар быстро распространился. Всего за несколько часов он охватил около 500 гектаров и уничтожил 12 домов. Из девяти населенных пунктов эвакуировали 3 900 жителей. Сообщений о пострадавших не поступало.

Распространение огня было настолько быстрым, что очаг возгорания находился в 11 километрах ограждений атомной электростанции, но, по информации пожарных, огонь удалось взять под контроль. Несмотря на это, генерирующую мощность пяти действующих реакторов АЭС снизили на 50%.

На ликвидацию пожара национальное агентство по чрезвычайным ситуациям Южной Кореи отправило 28 вертолетов и 417 пожарных. Порывы ветра более 25 метров в секунду и сухая погода только осложняют спасателям тушение пламени.

Ночью 4 марта поступили сообщения о пожаре на территории Запорожской АЭС. Возгорание случилось не на самой атомной станции, а в учебно-тренировочном комплексе. Пожар удалось ликвидировать. По предварительной информации, пострадавших при происшествии нет. Как позже сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, этот пожар был провокацией против России.