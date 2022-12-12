Мир 12 декабря 2022, 02:19 Несколько священников канонической УПЦ попали под санкции на Украине СНБО Украины ввел санкции на пять лет против семи священников канонической УПЦ Pxhere

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении новых санкций в отношении представителей канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщил ТАСС. Ограничительные меры ввели в отношении семи представителей УПЦ.

Решения СНБО Украины от 11 декабря 2022 года вводится в соответствии со статьей 107 Конституции Украины, указано в документе. Украинский лидер возложил контроль за исполнением решения СНБО на секретаря совбеза Алексея Данилова.

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В перечне, приложенном к документу, указаны семь имен представителей УПЦ, в отношении которых вводятся ограничения. В частности, в списке есть митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука и митрополит Луганский и Алчевский Пантелеимон. Вместе с ними в санкционный список попали настоятели монастыря в Мелитополе, Свято-Успенского кафедрального собора в городе Херсоне, а также еще ряд священнослужителей.

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В начале декабря Верховная рада приняла постановление о «нелегитимном участии» России в ООН. В документе содержались призывы о признании России «страной — спонсором терроризма» и исключении ее из всемирной организации.