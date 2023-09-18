Мир 18 сентября 2023, 19:08 Несколько стран вышли из платформы ЕК по зерну из-за угроз Киева о жалобе в ВТО Венгрия, Польша и Словакия отказались участвовать в работе платформы ЕК по зерну Unsplash

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Венгрия, Польша и Словакия не стали участвовать в платформе ЕК по зерну в связи с угрозами Украины пожаловаться в ВТО. Об этом сообщило польское агентство PAP со ссылкой на источники в ЕС.

«Польша, Венгрия и Словакия отказываются от работы в рамках платформы из-за процедурной осторожности и того факта, что Украина может использовать информацию, предоставленную в рамках координационной платформы, против этих трех стран в разбирательствах в ВТО», — отметили журналисты.

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Помимо стран ЕК, в работе платформы участвовали Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия и Украина. Переговоры представителей этих государств проходили в Брюсселе.

Словакия, Польша и Венгрия, несмотря на решение ЕК, запретили ввозить на свою территорию украинское зерно. Замминистра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что страна привыкла работать по старой схеме и будет подавать иск в ВТО. Кроме того, государство введет запрет на импорт фруктов и овощей из Польши.