Поставки смартфонов из ряда стран Европы в Россию предложили запретить | 360°

Мир 26 сентября 2022, 05:35 Поделиться Telegram

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Viber Поставки смартфонов из ряда стран Европы в Россию предложили запретить EUobserver: Ирландия, Польша и Прибалтика призвали запретить экспорт смартфонов в Россию РИА «Новости»

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Власти Ирландии, Польши и прибалтийских государств предложили новые антироссийские санкции, которые предусматривают запрет на экспорт смартфонов. Об этом написал EUobserver, ссылаясь на соответствующий документ.

Названые страны также хотят ограничить продажу россиянам недвижимости, радиолокационного оборудования и лазерных устройств. В списке предложений значится запрет вещания трех телеканалов «НТВ Мир», РЕН ТВ» и «Россия 1», ряда онлайн-платформ, которые широко освещают ситуацию на Украине.

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В Европе не хотят признавать, что их санкционная политика давно провалилась. Экономические рестрикции, а также запрет на поставки некоторых категорий товаров никак не повлияли на Россию, а ЕС, наоборот, поставили на грань.

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о взлетевших «до небес» ценах на товары и услуги, рекордной инфляции. Ситуация продолжает ухудшаться на фоне энергетического кризиса из-за отмены запуска трубопровода «Северный поток — 2».

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