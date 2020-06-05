Несколько сотен украинцев пришли на митинг с требованием отставки Авакова

По данным информагентства, инициативная группа «Прочь Авакова» выступила организатором протеста. Отмечается, что митингующие держат в руках плакаты с требованием уволить главу МВД и выкрикивают лозунг «Аваков — черт!».

«Политика сегодня» рассказала, что депутаты Рады ведут сбор подписей за отставку Авакова. Им удалось собрать около 70 подписей.