Одна из колонн, в которую входит около 200 человек, начала движение от станции метро «Партизанская» по направлению к центру столицы, сказал корреспондент агентства. Им предстоит преодолеть почти семь километров.

Участники акции также собираются у Минского тракторного завода, там уже несколько десятков человек, пишет агентства. Еще одна колонна стартовала из микрорайона Уручье и Новой Боровой в Первомайском районе.

На самой площади Независимости уже собрались несколько сотен человек. На ней запланирована очередная несанкционированная акция.

Ранее милиция Минска заявила, что знает о готовящихся провокациях на акциях протеста 23 августа. Горожан призвали быть благоразумными и сдержанными, а также остановить своих детей от необдуманных поступков.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов. На них с 80,1% голосов победил действующий лидер Александр Лукашенко.

По официальным данным, за первые дни милиция задержала более 6,7 тысячи граждан. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 правоохранителей. Трое протестующих погибли.