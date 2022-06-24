Несколько сотен мигрантов штурмовали забор на границе Марокко и Испании

Более 400 мигрантов попытались перелезть заграждение на границе Испании и Марокко в районе Мелильи. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию Cadena SER.

По информации представительства испанского правительства в регионе, утром 24 июня подразделение командования Гражданской гвардии увидело приближение большой группы мигрантов к забору.

СМИ передали, что, несмотря на содействие сил Марокко, спустя два часа «хорошо организованная и агрессивная» группа мигрантов сломала дверь на пограничном КПП и прорвалась на территорию Мелильи. У мигрантов были крюки и палки, которые они использовали после правоохранительных органов. Точное число оказавшихся на территории Мелильи людей не уточняется.

Большое количество нелегалов постоянно пытается пересечь границу. Только за прошлый год 42 тысячи нелегальных мигрантов попали в Испанию, 40 тысяч них — по морю. В районе испанских анклавов на севере Африки — Сеуты — границу удалось перечь почти двум тысячам мигрантов.