Несколько сотен килограммов кокаина нашли в коробках для бананов в Черногории в одном из гипермаркетов. Об этом написало местное издание RTCG.

Наркотики в коробках кокаина общим весом 400 килограммов нашли 12 января 2022 года на складе магазина Voli. Запрещенное вещество обнаружили рабочие, которые сообщили о своей находке руководству, а то заявило в полицию.

Расследованием дела занялась государственная прокуратура, по данным издания, пока в его рамках никого не задержали.

Источник, близкий к правоохранительным органам страны, сообщил RTCG, что поставка наркотиков была на контроле следователей. Они уже следили за ее перемещением по стране.

При этом случившееся прокомментировали только в прокуратуре, а в полиции и в компании Voli решили пока не делать общественных заявлений.