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    13 января 2022, 14:22

    Несколько сотен килограммов кокаина нашли в коробках для бананов в Черногории

    Екатерина Боснак

    Несколько сотен килограммов кокаина нашли в коробках для бананов в Черногории в одном из гипермаркетов. Об этом написало местное издание RTCG.

    Наркотики в коробках кокаина общим весом 400 килограммов нашли 12 января 2022 года на складе магазина Voli. Запрещенное вещество обнаружили рабочие, которые сообщили о своей находке руководству, а то заявило в полицию.

    Расследованием дела занялась государственная прокуратура, по данным издания, пока в его рамках никого не задержали.

    Источник, близкий к правоохранительным органам страны, сообщил RTCG, что поставка наркотиков была на контроле следователей. Они уже следили за ее перемещением по стране.

    При этом случившееся прокомментировали только в прокуратуре, а в полиции и в компании Voli решили пока не делать общественных заявлений.