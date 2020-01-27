Несколько российских авиакомпаний отказались летать на Хайнань из-за коронавируса

Авиакомпания «Уральские авиалинии» пока не будет летать на китайский остров Хайнань из Екатеринбурга и Тюмени. Все вернется на круги своя, когда ситуация с коронавирусом в Китае улучшится. Коллег поддержали и другие авиакомпании.

«С 27 января авиакомпания „Уральские авиалинии“ приостанавливает полетную программу на остров Хайнань (Хайкоу) из Екатеринбурга и Тюмени на неопределенный срок. Полеты будут возобновлены после нормализации эпидемиологической обстановки», — сказано в сообщении в пресс-службе авиакомпании.

«Уральские авиалинии» вернут клиентам деньги за билеты в Китай. Речь идет об авиабилетах, купленных до 24 января 2020 года, на вылеты до 07 февраля 2020 года.

«Интерфакс» сообщил, что чартерные авиакомпании Azur Air, Nordwind и iFly также приостановили полеты на китайский остров из-за коронавируса. Ранее стало известно, что один человек умер на Хайнане, заразившись опасным вирусом.

Ростуризм еще 24 января рекомендовал турагентствам и туроператорам прекратить продажу путевок в Китай из-за возможности заразиться коронавирусом. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал «360», что делать туристам, уже купившим туры в КНР.

О первом случае заражении новым коронавирусом стало известно в конце декабря 2019 года. Первым заболел житель города Ухань, он умер в начале января. По последним данным, жертвами коварной инфекции стали больше 80 человек, почти 3000 заразились.