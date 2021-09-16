Несколько ракет упало в Кабуле

Несколько ракет упало в одном из районов Кабула. В результате падения реактивных снарядов начался пожар. Сейчас информация о возможных жертвах уточняется.

О падении ракет в афганской столице сообщило агентство Aamaj News. Оно опубликовало видео, на котором вдалеке видно зарево от пожара.

По словам местных жителей, ракеты выпустили в сторону электростанции. Пока сведения о возможных пострадавших и жертвах атаки выясняются.

Ранее «Талибан»* закрыл все региональные офисы Министерства мира в Афганистане. Ведомство появилось по инициативе прошлой власти исламской республики. Региональные отделения занимались организацией встреч старейшин, ведением переговоров между национальными общинами и талибами*.

Террористическое движение «Талибан»* захватило власть в Афганистане после вывода американских войск. Талибы* беспрепятственно вошли в Кабул 15 августа. Они сформировали собственное правительство.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.