Мир 10 февраля 2023, 11:40 Несколько объектов высоковольтной инфраструктуры оказались под обстрелом на Украине «Укрэнерго»: перебои со светом произошли из-за ударов по высоковольтной инфраструктуре

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Перебои с электроснабжением в некоторых областях Украины произошли после ударов по нескольким объектам высоковольтной инфраструктуры. Об этом сообщила НЭК «Укрэнерго».

В частности, такие случаи зафиксировали на юге, востоке и западе страны.

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«Для минимизации возможных последствий атаки и сохранения энергосистемы „Укрэнерго“ принимает необходимые меры, применяются аварийные отключения», — сказано в сообщении компании.

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Утром 10 февраля на всей территории Украины звучит воздушная тревога. Появились сообщения о взрывах в ряде городов. В частности, в Одессе, Кривом Роге, Киеве. По данными СМИ, под ударом оказалась ТЭЦ-5 в украинской столице.

Мэр Харькова Игорь Терехов написал в своем Telegram-канале, что еще один удар пришелся на объект критической инфраструктуры. Он предупредил, что возможны перебои со светом.