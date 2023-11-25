Мир 25 ноября 2023, 07:13 Несколько новых взрывов прогремели в Киеве «Общественное»: в Киеве произошло несколько взрывов Freepik

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Ночью в Киеве произошел ряд взрывов. Об этом сообщил Telegram-канал «Общественное».

«Взрывы слышны в Киеве», — говорится в сообщении.

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Характер разрушений и повреждений пока что неизвестен, официально власти украинской столицы о ЧП не сообщали.

Согласно данным онлайн-карты воздушных тревог, особый режим объявляли в Киеве и Киевской области, а также подконтрольной части Украине части Херсонской области, Сумской, Черниговской, Харьковской, Черкасской, Николаевской, Днепропетровской, Кировградской и Полтавской областях.

Ранее в субботу стало известно, что Киев атаковали несколько дронов. В прошлое воскресенье, 19 ноября, в результате воздушного удара в городе пострадали объекты инфраструктуры.