Мир 21 апреля 2024, 02:57 «Несколько недель». Иран оказался в шаге от создания ядерного оружия Bild: Иран может создать ядерную бомбу в ближайшие недели Freepik

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Иран в течение нескольких недель может завершить работы по созданию ядерного оружия. Об этом Bild сообщил директор Центра продвинутой безопасности, стратегических и интеграционных исследований (CASSIS) при Университете Бонна Ульрих Шли.

«Иран вплотную приблизился к возможности производить атомное оружие. Мы говорим о периоде в несколько недель», — заявил он.

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Он не исключил, что что израильско-иранских конфликт может перерасти в фазу ядерного противостояния.

Издание также приводит мнение эксперта Симы Шайн из израильского Института по изучению национальной безопасности, по мнению которой, Иран уже в течение ближайших дней нарастит объем урана, достаточный для создания ядерной бомбы.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что не обладает информацией о наличии у Ирана ядерной программы. Он подчеркнул, что факт аккумуляции обогащенного урана не означает автоматически наличия у страны ядерного оружия.