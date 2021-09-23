«Несколько мерзавцев осталось». Лукашенко заявил о западных агентах на белорусских предприятиях

Белорусский президент Александр Лукашенко получил данные о том, что на некоторых государственных промышленных предприятиях работают западные шпионы. Об этом он рассказал на встречи с министром промышленности Петром Пархомчиком и вице-премьером Юрием Назаровым, сообщило агентство БелТА.

«У меня есть информация, что мерзавцев несколько там еще кое-где осталось и они ставят перед собой цель проинформировать коллективный Запад о том, как Пархомчик с Назаровым пытаются обойти санкции. Шпионят фактически и сдают информацию туда», — заявил Лукашенко, говоря о предприятиях Белоруссии.

По его словам, нескольких таких людей уже удалось разоблачить. Он подчеркнул, что они надолго сядут в тюрьму. Президент добавил, что они за деньги западных спецслужб вредят белорусской экономике и государству. Директора предприятий должны обратить на это особое внимание.

Лукашенко добавил, что нельзя допустить падения промышленности. Он напомнил, что ранее договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о сотрудничестве в вопросе развития предприятий микроэлектроники. По его словам, сейчас это очень важно для Белоруссии.