Несколько лодок затонули на параде в поддержку Трампа

Несколько лодок затонули во время парада в поддержку американского президента Дональда Трампа. Инцидент произошел на озере Трэвис в штате Техас, говорится в сообщении офиса местного шерифа.

«Офис шерифа по округу Трэвис получил много звонков с просьбой о помощи от лодок, терпящих бедствие на параде в честь Трампа на озере Трэвис. Несколько лодок затонули», — сказано в сообщении в Twitter. Его цитирует РИА «Новости».

В офисе шерифа не уточнили, сколько именно лодок затонули, также пока не поступало информации о пострадавших при инциденте гражданах.

Парад в поддержку президента был запланирован на субботу, 5 сентября. Организаторы мероприятия призывали всех участников украшать свои лодки патриотической символикой. Предполагалось, что мероприятие в поддержку Трампа соберет порядка двух тысяч человек. Аналогичные парады, как сообщают СМИ, состоялись в субботу во Флориде и Нью-Джерси.