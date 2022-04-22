Несколько коммун во Франции закрыли бассейны из-за подорожания электричества

Коммуны на севере Франции объявили, что закроют бассейны из-за роста цен на электричество. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV.

По данным сайта «Экономика сегодня», в 2021 году сообщество коммун платило 90 тысяч евро за свои три бассейна. В этом году ожидается повышение платежа примерно в четыре раза — до 400 тысяч евро.

Мэр коммуны Леффренкук Оливье Рикебуш рассказал, что муниципальный бассейн будет закрыт. В коммуне Монтрей решили адаптироваться в повышению платежей.