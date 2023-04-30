30 апреля 2023, 08:19
Несколько ключевых развивающихся стран решили переждать обострение между США и Россией
WP: ряд ключевых развивающихся стран решили переждать обострение между США и Россией
Некоторые ключевые развивающиеся страны приняли решение не выбирать сторону в противостоянии России и США с целью извлечь из ситуации выгоду или переждать соперничество сверхдержав. Об этом говорится в материале газеты The Washington Post со ссылкой на появившиеся в Сети данные американской разведки.
Авторы статьи утверждают, что такие страны как Египет, Пакистан, Бразилия и Индия хотят на данном этапе эскалации остаться в стороне, чтобы не портить отношения ни с одной из сторон.
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«Это прекрасно видно на примере Пакистана, которому США дали миллиарды долларов на развитие безопасности и экономики. Однако теперь государство также сильно зависит от китайских кредитов и инвестиций», — отметили журналисты.
Индия также не хочет определяться с выбором сторону, не поддерживая боевые действия, но и не намереваясь рушить экономические и энергетические связи с Россией.
Также сложная ситуация у Египта, который в последний год серьезно укрепил связи с Россией, но при этом получил свыше миллиарда долларов помощи от США.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о провале попыток Запада изолировать Россию от остального мира.
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