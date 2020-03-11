Несколько игроков лондонского «Арсенала» отправили на карантин

По данным издания, матч «Арсенала» с «Олимпиакосом» проходил в конце февраля в Лондоне. На игре присутствовал владелец греческого клуба Евангелос Маринакис. Около него находились некоторые сотрудники «Арсенала». Позднее у Маринакиса диагностировали коронавирус. Сотрудников и игроков лондонского клуба, которые контактировали с зараженным, закрыли на двухнедельный карантин.